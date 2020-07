John Wick al femminile con Charlize Theron? L'idea dei fan piace da morire alla star

The Old Guard continua a riscuotere successo tra gli utenti Netflix, talmente soddisfati dal nuovo film originale del colosso dello streaming con protagonista Charlize Theron da aver invaso Tumblr con delle GIF a tema, ed è soprattutto il commento di un utente, Knit Me a Pony, ad aver attirato l'attenzione della star protagonista.

L'utente ha infatti proposto una sorta di pitch per un film in stile John Wick con protagonista la Theron, scrivendo:



"Non so quale fottutissimo genio abbia suggerito alla Theron di diventare una grande stella del cinema action col passare degli anni, o anche se abbia già raggiunto una vetta tale da poter realizzare qualunque progetto la compiaccia, ma quale che sia la ragione di questo continuo apparire sfinita e in canottiera monocromatica, tanto mi basta per credere di non essere in un periodo così brutto e oscuro. The Old Guard, Atomica Bionda, Mad Max: Fury Road, questa donna di 45 anni va in scena e fa da sola le sue acrobazie. Per favore, datemi un altro decennio di lei che si fa un mazzo tanto fino a che lei, Lucy Lawless, Gina Carano e Linda Hamilton riescano a riunirsi sul grande schermo per regalarci una sorta di franchise in stile John Wick, super selvaggio e con un buon 90% di donne di mezza età che si cimentano in combattimenti corpo a corpo con un altro 10% di amore queer".



La Theron ha intercettato il messaggio e ha scritto via Twitter: "WOW, questo ha svoltato la mia giornata, grazie. Quella parte sul 90% combattimenti e 10% queer mi ha steso. State sicuri che terrò a mente la cosa".



Vi lasciamo alla recensione di The Old Guard.