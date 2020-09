John Wick, i fan vogliono lui come moderatore al prossimo dibattito per le presidenziali

Il primo dibattito per le presidenziali tra Donald Trump e Joe Biden è stato una vera e propria lotta senza esclusione di colpi... Quasi in senso letterale! Mancava solo che i due candidati alla presidenza USA cominciassero a suonarsele di santa ragione, visti i toni della discussione. Insomma, un incontro non semplice da moderare, non trovate?

Chi chiamare a gestire una situazione del genere, dunque? Niente paura, internet ha già la risposta: nelle ore immediatamente successive allo scontro Trump/Biden i social sono infatti stati inondati di post di utenti che proponevano come prossimo moderatore uno tra... John Wick e Samuel L. Jackson!

Le motivazioni non dobbiamo certo spiegarvele noi: tra l'uomo capace di compiere stragi con una matita e l'uomo che ha incarnato Jules Winnfield, Nick Fury e tanti altri personaggi che non tremerebbero di fronte a nessuno, siamo sicuri che i nostri due candidati presidenti dal carattere poco gestibile diventerebbero immediatamente due placidi agnellini!

A pensarla così è anche gran parte del fandom dei due, ma a questo punto la domanda che sorge è: chi preferireste tra lo spietato killer di Keanu Reeves e l'uomo che va in giro citando il versetto (inesistente) della Bibbia più amato di tutti i tempi? A voi l'arduo compito di trovare una soluzione: noi li accetteremmo entrambi senza troppi problemi.

