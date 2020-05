John Wick, quanto durerà il franchise con Keanu Reeves? Ce lo rivela lo sceneggiatore

Un blockbuster a micro-budegt sembra un po' un paradosso, ma è esattamente così che potrebbero essere descritti i tre film finora prodotti del franchise di John Wick, saga di cui è in lavorazione (in pausa causa Coronavirus) il quarto capitolo sempre con Keanu Reeves, posticipato dal 2021 al 27 maggio 2022, di un anno.

Al momento, oltre al quarto film, sono in lavorazione anche una serie televisiva sul Continental e uno spin-off non meglio inquadrato. Per parlare meglio e più approfonditamente dei piani per l'espansione e la durata del franchise, comunque, Comicbook.com ha contattato recentemente lo sceneggiatore Derek Kolstad, creato del personaggio di Wick, che ha soprattutto sostenuto come la saga sia destinata a finire. Non perché non piaccia o non ci siano possibilità di trascinarla per le lunghe, ma perché ogni persona coinvolta non ha assolutamente intenzione di proseguire oltre per un altro decennio o quasi, fossilizzandosi per non staccare la spina alla serie.



E soprattutto in merito alla saga cinematografica che Kolstad rivela: "Penso anche che parte del grande successo del franchise sia dovuto all'amore del pubblico per Keanu Reeves e alla sua carriera, durante la quale ha fatto per altro pochissimi sequel. Ha però trovato qualcosa di molto speciale in John Wick, molto importante per lui, sia per qualcosa di dichiarato che di taciuto. Non se potranno arrivare altri capitoli in futuro, ma il piano attuale è quello di farne 4 o al massimo 5".



Aggiunge poi: "Il quarto film potrebbe essere un solo, lungo progetto o prendere fiato, respirare e lasciare poi posto a un quinto film. Diciamo che... dipende da come calzerà meglio, anche se sembra brutto detta così, ma sono certo che per Keanu sarebbe fonte di felicità, essendo molto legato al personaggio e avendolo reso nel migliore dei modi".



Cosa ne pensate? Vi lasciamo alla recensione di John Wick 3 - Parabellum.