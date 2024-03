John Wick doveva essere molto più vecchio: perché fu ringiovanito?

John Wick vanta esperienze che basterebbero per tre o quattro vite anche abbastanza durature: a dispetto di ciò, però, il personaggio interpretato da Keanu Reeves ci è stato presentato in età matura, certo, ma comunque relativamente giovane... A differenza delle idee riportate nella prima versione dello script!

All'epoca dell'uscita del primo film Keanu Reeves aveva appena compiuto 50 anni, ragion per cui quella è sempre stata la fascia d'età nella quale noi spettatori abbiamo identificato il suo spietato personaggio: inizialmente, però, l'intenzione era quella di regalare a John Wick qualche capello bianco in più, caratterizzandolo come un uomo di circa 65 anni.

"Decidemmo invece di puntare su un personaggio che non fosse effettivamente anziano, ma che avesse più che altro molta esperienza nel mondo del film" furono le parole di Basil Iwanyk di Thunder Road Pictures, al quale si deve la decisione di abbassare di qualche anno l'età di quello che sarebbe diventato uno dei personaggi più iconici del cinema action degli ultimi 20 anni.

Chissà quale sarebbe stata la scelta, a quel punto: si sarebbe optato per un attore diverso da Keanu Reeves? L'accoglienza riservata al film sarebbe stata la stessa anche con un volto diverso? Chi può dirlo! Noi, intanto, vi lasciamo qui la nostra recensione di John Wick.