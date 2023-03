John Wick, la cronologia della saga spiegata bene: tutti gli eventi accadono in pochi mesi

Oggi John Wick 4 arriva al cinema in Italia, a distanza di quasi dieci anni dall'esordio del primo film della saga action con protagonista Keanu Reeves, uscito originariamente nel 2014.

Ma sebbene per noi spettatori sia trascorso quasi un decennio dal primo incontro col micidiale assassino dal cuore d'oro, nel suo universo narrativo per John Wick sono passati soltanto pochi mesi dalla morte del suo amato cagnolino. Nel corso di una recente intervista promozionale concessa a Collider in vista dell'uscita di John Wick 4, infatti, il regista Chad Stahelski ha parlato nel dettaglio della sequenza temporale della saga, svelando che tutti gli eventi narrati accadono in un periodo di tempo piuttosto breve, dal primo al quarto capitolo.

"Ci siamo sempre detti, dietro le quinte, che i primi tre film si svolgono nell'arco di una settimana, una settimana e mezza a voler esagerare. Diciamo una settimana. Il quarto capitolo invece ha un salto temporale, e inizia circa sei mesi dopo gli eventi del terzo capitolo. Quindi, in sostanza, l'intera storia di John Wick raccontata finora si è svolta in sette mesi."

Vi aspettavate una sequenza temporale così ristretta? Ditecelo nella sezione dei commenti. Per altri contenuti, vi segnaliamo che John Wick 4 è il miglior film della saga su Rotten Tomatoes, con una votazione del 93% di gradimento che ha superato tutti i precedenti tre episodi.

John Wick 4 arriva oggi nei cinema italiani, distribuito da 01 Distribution.