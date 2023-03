John Wick, confermato: in arrivo un nuovo film spin-off oltre a Ballerina con Ana de Armas

A poche ore dalle dichiarazioni di Donnie Yen su un possibile spin off di John Wick dedicato a Caine, il mitico guerrieri cieco introdotto in John Wick 4, i produttori della saga action con protagonista Keanu Reeves hanno confermato ufficialmente l'arrivo di un nuovo film della saga.

Parlando con Collider nel corso di una recente intervista promozionale, infatti, la produttrice Erica Lee ha rivelato l'esistenza di un misterioso nuovo progetto spin-off di John Wick, che sarà annunciato ufficialmente nelle prossime settimane: "C'è un altro film che stiamo sviluppando e penso che lo annunceremo, diciamo, tra un mese o due", ha dichiarato la produttrice, che ha anche aggiunto che la speranza di Lionsgate è di realizzare anche il sequel di Ballerina con Ana de Armas. "Poi, tutti sperano che ci sarà anche un Ballerina 2, e chissà magari anche un John Wick 5 e molte altre cose. Ma stiamo sviluppando parecchi progetti e nei prossimi giorni avremo molte discussioni da fare: l'universo di John Wick è la mia massima priorità".

Per chi non lo sapesse, lo spin-off Ballerina sarà ambientato tra gli eventi di John Wick 3: Parabellum e quelli di John Wick 4 e seguirà il personaggio principale (Ana de Armas) in cerca di vendetta contro le persone che hanno causato la morte dei suoi genitori. Nel film torneranno diversi volti noti della saga di John Wick, come il compianto Lance Reddick, Ian McShane, Angelina Houston e perfino Keanu Reeves.

Secondo voi su cosa sarà incentrato il nuovo misterioso spin-off? Darà seguito alla scena post credit di John Wick 4? Restate sintonizzati per scoprirlo!