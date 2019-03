John Wick: Chapter 3, Keanu Reeves pronto all'azione nel nuovo poster ufficiale

Continua la campagna promozionale dell'attesissimo John Wick: Chapter 3 - Parabellum, terzo capitolo della saga action diretta da Chad Stahelski e con protagonista Keanu Reeves che dopo lo scatenato full trailer torna a mostrarsi oggi in un nuovo poster ufficiale dai colori caldi e accessi.

La tag line del poster recita "ogni azione ha le sue conseguenze", verità che conosce benissimo anche John, in fuga e con una taglia di 14 milioni di dollari sulla testa per aver ucciso Santino D'Antonio all'interno del Continenatal. Non uno dei tanti sparsi per il globo, una succursale, ma il primo, quello di New York, tra l'altro davanti agli occhi di Winston, costretto a scomunicarlo.



La sua amicizia con John e soprattutto il fatto che quest'ultimo è stato tradito da Santino dopo aver mantenuto il Pegno, convince però Winston a concedergli un'ora di tempo prima dell'effettiva attivazione della scomunica, così da concedergli un piccolo margine di preparazione prima dell'inizio della caccia: centinaia di predatori, una sola preda.



John Wick: Chapter 3 - Parabellum vede nel cast anche Ian McShane, Halle Berry e Anjelica Huston, per un'uscita prevista nelle sale italiane il prossimo 16 maggio. In attesa di vedere in sala la conclusione (?) di questa spettacolare epopea pulp e criminale, vi ricordiamo che su Netflix sono disponibili i primi due film.



