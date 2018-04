John Wick: Chapter 3, ecco la sinossi ufficiale e la nuova locandina teaser!

Il terzo film che vedrà protagonista Keanu Reeves nei panni di John Wick ha finalmente una sinossi ufficiale, Inoltre, è stato anche pubblicato online il teaser poster, date un'occhiata!

Questa terza pellicola segnerà la fine del viaggio di Reeves nei panni dell'assassino senza paura che adesso ha una taglia sulla sua testa, ed è costretto a fuggire dalla Grande Mela.

Ecco la sinossi:

"John Wick (Keanu Reeves) è in fuga per due ragioni ... è ricercato a livello globale (ha una taglia sulla testa da 14 milioni di dollari), e ha infranto una regola fondamentale: ha ucciso nei territori dell'Hotel Continental. La vittima era un membro del l'High Table che ha ordinato il contratto aperto. John avrebbe dovuto essere già stato giustiziato, se non fosse per il fatto che il manager della Continental, Winston, gli ha concesso un periodo di grazia di un'ora prima di essere "Excommunicado" - l'iscrizione è stata revocata, lui è stato bandito da tutti i servizi e separato dagli altri membri. John usa l'industria dei servizi per rimanere in vita mentre combatte e uccide per cercare di scappare da New York City. "

Lo script di questo terzo film è stato scritto da David Kolstad, che aveva già lavorato ai primi due capitoli. Stahelski, che aveva co-diretto il primo Wick, ha preso le redini del secondo film, ha contribuito alla sceneggiatura del terzo, e lo dirige anche.

John Wick: Chapter 3 arriverà al cinema in USA il 17 maggio 2019.