John Wick, Chad Stahelski vuole un solido capitolo 4 prima di dedicarsi al quinto film

Il posticipo della data d'uscita dell'attesissimo John Wick 4 e tutti i ritardi nella produzione del film causati dalla Pandemia da Coronavirus non hanno giocato solo ed esclusivamente contro la Lionsgate, Derek Kolstad e Chad Stahelski, che infatti hanno annunciato poche settimane fa l'arrivo di un John Wick 5.

La novità riportata da Comicbook.com è che, anche se l'intenzione è quella di portare sul grande schermo nel giro dei prossimi due anni sia John Wick 4 che 5, i due capitoli verranno girati singolarmente e non back-to-back come inizialmente riportato, perché Stahelski vuole assicurarsi di confezionare con John Wick 4 il miglior capitolo possibile prima di iniziare a immergersi nella lavorazione del quinto film.



Ha infatti dichiarato: "C'è questo lato commerciale dello studio che sicuramente riflette sul passare del tempo per me e per Keanu, quindi spingerà sicuramente per girare i due film back-to-back, uno dopo l'altro senza soluzione di continuità. È interessante e molto lusinghiero e ammetto di essere entusiasta di avere in appoggio uno studio che vuole continuare a sviluppare il mondo di John Wick".



Però continua: "Il nostro modo d'approcciarci è 'sì, abbiamo delle idee specifiche, ma non è che stiamo lavorando con due set di sceneggiatori a due film contemporaneamente'. Finiremo di scrivere un capitolo 4 davvero buono. Se sarà abbastanza solido da continuare, allora io e Keanu procederemo anche oltre. Questo non significa che non stiamo scrivendo un cinque o non lo stiamo pianificando , ma vogliamo solo assicurarci di avere prima una storia solida da cui continuare".



E conclude: "La cosa peggiore che si possa fare è smazzare le idee, del tipo 'ho cinque idee: due le metto nel capitolo 4 e tre nel 5". No. Non voglio provare a fare due film. Voglio avere idee solide per uno. Quindi stiamo riempiendo John Wick 4 con tutto quello che attualmente abbiamo. Se rimarrà qualcosa sul tavolo allora lo porteremo in John Wick 5".



John Wick 4 uscirà nelle sale cinematografiche il 27 maggio 2022.