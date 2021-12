John Wick, Carrie-Anne Moss entrerebbe nel franchise? Ecco la sua risposta

Per il pubblico è sempre emozionante vedere attori che hanno già recitato insieme tornare protagonisti in nuovi progetti, ed è emozionante anche per i diretti interessati. Carrie-Anne Moss ha ammesso di amare i film di John Wick con protagonista Keanu Revees con cui ha recitato in Matrix Resurrections e che le piacerebbe entrare nel franchise.

In John Wick 2 del 2017 abbiamo visto Reeves riunirsi con il suo ex co-protagonista di Matrix Laurence Fishburne, ma questa potrebbe non essere l'unica reunion in questo franchise, dato che Moss ha recentemente professato il suo amore per i film esprimendo il suo interesse ad unirsi ai giochi.

L’attrice è tornata a recitare al fianco di Reeves in Matrix Resurrections, che uscirà al cinema l’1 gennaio 2022, non perdetevi la nostra recensione di Matrix Resurrections. Moss a quanto pare non è l'unica a favore dell'idea, poiché anche Reeves ha espresso il suo entusiasmo nel lavorare di nuovo con Moss in un altro franchise. Le riprese di John Wick 4 sono terminate, ma Moss potrebbe unirsi alla serie in un eventuale quinto capitolo.



"Amo John Wick", ha detto l’attrice a PEOPLE. "Ho davvero iniziato a capire il dono di Keanu nel raccontare storie attraverso il suo corpo. E non l'ho capito fino in fondo fino a quando non sono andata a fondo in John Wick guardandolo con uno dei miei figli. È stato fantastico vivere quell'esperienza con mio figlio e osservare la profondità che Keanu è in grado di creare con il suo corpo. È davvero una forma d'arte".



Quando a Reeves è stato chiesto che cosa ne pensasse dell’idea di recitare con Moss in John Wick ha detto: "Sarebbe fantastico. Vuoi interpretare un’assassina?". Moss ha confermato: "Mi piacerebbe, comincerò ad esercitarmi!". Reeves ha scherzato: "Fai attenzione a ciò che desideri!".



Qualche settimana fa purtroppo è arrivata la notizia dello slittamento della data di uscita di John Wick 4 dal maggio 2022 al 24 marzo 2023. Riunirsi per un nuovo John Wick potrebbe essere l'unica possibilità per Reeves e Moss di lavorare di nuovo insieme poiché la regista e i produttori di Matrix Resurrections hanno smentito le voci sui sequel del film.