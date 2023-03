John Wick - Capitolo 4 oggi in Italia: Keanu Reeves in manette nella nuova foto ufficiale

John Rick 4 arriva al cinema in memoria di Lance Reddick, mitico Charon dell'Hotel Continental recentemente scomparso all'età di sessant'anni, e i creatori della saga sono determinati a regalare ai fan il più grande spettacolo possibile per omaggiare il collega.

Mentre il film si prepara a debuttare sui grandi schermi italiani, distribuito da 01 Distribution, Discussing Film ha pubblicato in esclusiva due nuove immagini di John Wick - Capitolo 4: come potete vedere in calce all'articolo, le foto mostrano il protagonista principale, interpretato come sempre dall'amatissimo Keanu Reeves, catturato e con le mani legate da una corda; a giudicare dalla location, la stessa in entrambe le foto, Wick si trova nel quartier generale del personaggio di Donnie Yen, una vecchia conoscenza del suo passato.

John Wick 4 è diretto ancora una volta da Chad Stahelski, e continua la sua lotta senza confini del protagonista per cercare di riacquistare la sua libertà: l'unico modo in cui può farlo è sconfiggere la Grand Tavola, oggi capeggiata dallo spietato marchese de Gramont (Bill Skarsgård), che mostra poco rispetto per anzianità, regole e tradizioni. John Wick dovrà farsi strada fino al marchese affrontando decine e di decine di avversari messi sulla sua strada, tra i quali, soprattutto, un vecchio amico costretto suo malgrado a trasformarsi in nemico e a una misteriosa nuova leva accompagnata da un cane. Seminando cadaveri lungo il cammino, John Wick viaggerà dal deserto del Sahara a Osaka, da New York a Berlino per arrivare a Parigi per il confronto finale con la sua nuova nemesi.

Per altri contenuti guardate il trailer finale di John Wick 4.