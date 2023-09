John Wick, questo buco di trama è stato finalmente spiegato dopo quattro anni di mistero

Quello che pareva essere un buco di trama di John Wick 3 è stato spiegato, a quattro anni di distanza, dal secondo episodio di The Continental, la serie tv prequel della saga cinematografica con Keanu Reeves come protagonista. La questione riguarda infatti il celebre hotel che è diventato il centro della narrazione della nuova serie tv.

Dopo aver spiegato perché John Wick è stato scomunicato dalla Grande Tavola, torniamo a parlare del terzo capitolo della tetrologia di Chad Stahelski per liberarlo dal peso di quello che in molti avevano considerato per tanto tempo come un buco di sceneggiatura. Quattro anni dopo l’uscita del film, infatti, nel secondo episodio dello show per il piccolo schermo, è stato rivelato perché nell’hotel è presente l’arsenale di armi con cui, alla fine di Parabellum, John Winston e Charon rispondono agli assassini inviati per ucciderli.

Essendo il The Continental territorio in cui sarebbe vietata qualsiasi tipo di uccisione, la presenza di tutte quelle armi e munizioni avrebbe avuto poco senso.

Nel secondo episodio della serie tv Miles chiede come mai un hotel come quello, pieno di assassini, abbia bisogno di un’armeria, considerando che ogni ospite possiede le proprie armi. La risposta di Gene, risponde sia alla questione nello specifico che, per estensione, al dubbio che è venuto a molti riguardo il terzo film.

Gene afferma infatti che gli avventori abituali del The Continental sono spesso estremamente paranoici sul fatto che poliziotti o altri criminali li trovino e che l’armeria è stata creata per rendere più tranquilli gli ospiti durante la loro permanenza nel locale.

Una spiegazione logica e sensata che rende giustizia al terzo film della saga. A proposito della nuova serie dedicata al franchise, vi lasciamo alla recensione di The Continental.