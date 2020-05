John Wick: Ballerina, Chloë Grace Moretz possibile protagonista dello spin-off?

Secondo gli ultimi rumor, John Wick: Ballerina, lo spin-off di John Wick con Len Wiseman alla regia, potrebbe aver trovato la sua protagonista: Chloë Grace Moretz.

Come riportato da Comicbook, secondo il cacciatore di scoop Daniel RPK sarebbero comparsi online i primi dettagli sui casting della pellicola prodotta da Lionsgate e Summit entertainment, e questi suggerirebbero Chloë Grace Moretz come interprete di tale Rooney Brown.

"Un'orfana cresciuta nella famiglia criminale del Direttore, una delle delle organizzazioni che serve la Gran Tavola. Rooney è un'assassina che viaggia per il globo eliminando terroristi e altri obiettivi, ma si rifiuta di uccidere chiunque lei creda che non meriti di morire. Dopo essere diventata l'obiettivo di un'organizzazione rivale, Rooney si ritira, ma quando la sua intera famiglia viene massacrata, parte in cerca di vendetta".

Nel breakdown dei casting sarebbero segnalati anche i cameo del Direttore (Angelica Houston) e John Wick (Keanu Reeves), il che dovrebbe voler dire che lo studio è attualmente in trattative affinché possano apparire nella pellicola.

Inoltre, comparirebbero anche le descrizioni per due personaggi chiamati Winston e Charon, ma non vi sarebbero abbinati i nomi dei loro "soliti" interpreti, Ian McShane e Lance Reddick, come invece per il Direttore e Wick.



Infine, nonostante non sia stata indicata una data d'uscita per John Wick: Ballerina, sembra che la produzione debba comunque avere inizio quest'anno.

Per quanto riguarda la branca principale del franchise, invece, John Wick 4 arriverà nelle sale il 27 maggio 2022.