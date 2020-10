John Wick, in arrivo le montagne russe ispirate al Continental: ecco la prima immagine

Dopo aver messo in cantiere due nuovi capitoli e la serie spin-off the Continental, Lionsgate ha deciso di portare John Wick anche oltre lo schermo: il Motiongate di Dubai ospiterà delle montagne russe dedicate al franchise a partire dal 2021.

L'attrazione si chiamerà "John Wick: Open Contract" e farà parte del parco a tema interamente dedicato a Hollywood in cui sono ospitati anche titoli targati DreamWork e Columbia. Alta ben 10 piani, sarà formata da una suggestiva replica dell'Hotel Continental, come potete vedere coi vostri occhi nel concept in calce all'articolo.

Parlando con Variety, la dirigente di Lionsgate Jenefer Brown ha affermato che i fan rimarranno stupiti dalle atmosfere ricreate dal film: "Penso che i fan saranno entusiasti di avere l'opportunità di camminare nella hall del Continental, e vivere i momenti chiave nelle ambientazioni in cui hanno avuto luogo i film. Questa attrazione in particolare segue l'impostazione della storia trasportandole persone in un ambiente molto coinvolgente, e le montagne russe permettono di vivere davvero l'azione. È alto 10 piani, quindi raggiunge sicuramente un livello d'intensità in linea con il franchise di John Wick."

Attualmente impegnato con le riprese di Matrix 4, Keanu Reeves riprenderà il ruolo dell'assassino per un quarto capitolo in arrivo a maggio 2022, mentre John Wick 5 dovrebbe entrare in produzione subito dopo la fine dei lavori del precedente.