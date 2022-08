John Wick andrà mai nello spazio? La risposta del regista Chad Stahelski

Mentre arriva il trailer di John Wick 4, il regista della pellicola Chad Stahelski è stato intervistato da ComicBook. Ai microfoni del magazine Stahelski ha risposto a una domanda molto specifica: John Wick andrà mai nello spazio?

Ovviamente il regista si è detto aperto alla possibilità, e anche piuttosto entusiasta all'idea. "C'è una chiara possibilità che potrebbe succedere", ha infatti affermato Stahelski in risposta alla domanda del giornalista. "Non so se mi troverei a fare il pilota [dirigere], ma il personaggio potrebbe andarci [nello spazio]? Anche da fan, credo che il mondo di John Wick sia divertente e interessante. Ma il cielo è il limite. Non veniamo da un IP già esistente, quindi non dobbiamo necessariamente seguire la tradizione in stile Batman. Possiamo fare qualsiasi cosa."

Il regista, ovviamente, si è detto disposto a cedere il suo posto a un altro collega in caso. "Se i produttori, incluso me, diventassero in qualche modo molto intelligenti molto rapidamente e potessimo continuare a gestire la cosa in modo intelligente e se riuscissimo a coinvolgere le persone giuste anche oltre il mio mandato. Sì. Tutto può succedere", ha aggiunto Stahelski. "Se Fast and Furious può, sono sicuro che anche noi possiamo. Potrebbe volerci un po' di più, ma per il momento restiamo legati alla terra e cerchiamo di continuare a fare un buon lavoro quaggiù".

Cosa ne pensate di questa opzione? Fatecelo sapere nei commenti. Intanto ecco la prima foto di John Wick 4!