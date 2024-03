John Wick 5 più vicino? Chad Stahelski diventa uomo Lionsgate, nuovo contratto esclusivo

John Wick 5 potrebbe essere appena diventato più concreto, dato che in queste ore il regista del franchise Chad Stahelski ha firmato un accordo di produzione first look con la Lionsgate, la casa di produzione che detiene i diritti sulla saga con Keanu Reeves.

In base al nuovo accordo, Stahelski e la sua 87Eleven Entertainment creeranno per Lionsgate nuovi film d'azione originali, con l'obiettivo di creare futuri franchise cinematografici. L'accordo di produzione si aggiunge al curriculum del regista, che nelle scorse settimane era stato incaricato dalla Lionsgate di supervisionare i franchise di Highlander e John Wick, e ne fa a tutti gli effetti l'artista di punta dello studio.

“Chad e il suo team della 8711 Entertainment sono registi e collaboratori creativi di grande talento. Alzano il livello dell'eccellenza in ogni progetto sul quale lavorano e abbiamo fortemente voluto Chad creare insieme a lui i migliori nuovi progetti d'azione originali che si possano desiderare, nella speranza di trasformarli nei franchise del futuro", ha affermato Lionsgate in una nota. Stahelski ha ha aggiunto: "La Lionsgate è stata il mio studio di casa per tutta la mia carriera di regista, quindi basare la nostra attività di produzione cinematografica con il loro team è il naturale passo successivo per me."

Ricordiamo che Stahelski è anche produttore esecutivo dello spin-off di John Wick Ballerina, con Ana de Armas e Keanu Reeves, che uscirà nei cinema il prossimo anno, diretto da Len Wiseman. Inoltre, in questi giorni è sta anche annunciata una nuova serie tv di John Wick, sempre prodotta da Chad Stahelski.