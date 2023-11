John Wick 5 è ufficiale: Lionsgate conferma il nuovo film con Keanu Reeves e altri spinoff

Oltre al recente annuncio della serie animata di John Wick, in queste ore la Lionsgate ha ufficialmente e definitivamente confermato l'esistenza di John Wick 5, quinto capitolo della famosa saga action che vedrà Keanu Reeves tornare nei panni dell'iconico assassino amante dei cani.

Durante la conferenza sugli utili trimestrali della Lionsgate che si è tenuta in queste ore, infatti, il presidente del gruppo cinematografico della Lionsgate Joe Drake ha confermato che i lavori sulla sceneggiatura di John Wick: Capitolo 5 sono immediatamente ricominciati dopo la conclusione dello sciopero degli sceneggiatori WGA, terminato diversi mesi fa. Lo studio cinematografico ha dunque tutta l'intenzione di realizzare un quinto capitolo per la saga principale del franchise nonostante il finale di John Wick 4, e Drake ha anche confermato che sono in fase di sviluppo altri spin-off per il mondo di John Wick oltre a quelli già noti.

"Per quanto riguarda John Wick abbiamo diversi spin-off in lavorazione, e ovviamente John Wick 5", ha rivelato Joe Drake. "Avevamo iniziato a lavorare al quinto film della saga poco prima che iniziasse lo sciopero degli sceneggiatori, e siamo tornati al lavoro non appena lo sciopero si è concluso." La conferma di Joe Drake sul futuro della saga di John Wick arriva dopo l'uscita della serie tv The Continental: From the World of John Wick, e in vista del primo film spin-off Ballerina, un nuovo capitolo per il grande schermo che vedrà Keanu Reeves riprendere il ruolo di John Wick al fianco della protagonista Ana de Armas.

Ballerina sarà un sequel di John Wick 3 ambientato prima degli eventi di John Wick 4, dunque non è da escludere che John Wick 5 possa essere a sua volta un prequel del quarto episodio della serie. Staremo a vedere.