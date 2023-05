John Wick 5 è ufficiale! Il film con Keanu Reeves è in lavorazione, ecco quando arriverà

Come ampiamente prevedibile, la popolarità del franchise di John Wick con protagonista Keanu Reeves non verrà interrotta proprio ora che ha raggiunto il suo culmine massimo, e infatti Lionsgate ha appena confermato ufficialmente l'esistenza di John Wick 5.

Durante la chiamata sugli utili del quarto trimestre 2023 di Lionsgate, il presidente del Motion Picture Group Joe Drake ha confermato che un quinto film di John Wick è in fase iniziale di sviluppo e arriverà prossimamente, quando il franchise si sarà 'allargato' con i nuovi spin-off in uscita: "Questo franchise adesso ha la nostra massima attenzione ed è in cima alla lista delle nostre priorità: parliamo di spin-off con una cadenza regolare, con la televisione che ci darà la possibilità di far crescere questo universo narrativo che ha trovato chiaramente moltissimi appassionati in tutto il mondo", ha spiegato Drake. "Ciò che è ufficiale è che, come saprete, Ballerina è il primo spin-off che uscirà il prossimo anno. Ma stiamo sviluppando altri tre progetti, tra cui John Wick 5 e la serie televisiva The Continental, che andrà in onda quest'anno. Stiamo costruendo il mondo interno a John Wick di modo tale che quando arriverà il quinto episodio, lo farà in modo organico."

La conferma dell'esistenza di John Wick 5 non dovrebbe sorprendere nessuno, considerato che recentemente la saga ha sorpassato il totale di 1 miliardo di dollari di incasso nel mondo grazie al successo del quarto episodio, divenuto il miglior incasso del franchise con oltre 400 milioni di dollari raccolti a livello globale. Inoltre, dalle dichiarazioni di Joe Drake viene confermato anche un nuovo spin-off della saga di John Wick, la cui natura però al momento rimane un segreto.

