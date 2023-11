John Wick 5, tutto quello che sappiamo sul possibile sequel e perché potrebbe accadere

In questi giorni la Lionsgate ha confermato ufficialmente John Wick 5, nuovo film della saga action con protagonista Keanu Reeves che continuerà ad espandere il famoso franchise creato da Chad Stahelski e Derek Kolstad.

Attualmente, il nuovo film della saga è in fase di scrittura della sceneggiatura, i cui lavori a detta di Lionsgate erano già iniziati prima dello scoppio dello sciopero degli sceneggiatori del sindacato WGA: durante l'estate, quando il primo scioperi di Hollywood è stato risolto ufficialmente, la sceneggiatura di John Wick 5 è tornata immediatamente in lavorazione, segno che indica che il progetto potrebbe avere la massima priorità in casa Lionsgate, il che è comprensibile considerato quanto sia stato remunerativo finora il franchise con Keanu Reeves.

A tal proposito, va ricordato che la Lionsgate sembra quantomai impegnata a sviluppare il mondo di John Wick con tanti nuovi spin-off in arrivo: dopo l'uscita della serie tv The Continental: From the World of John Wick, e in vista del primo film spin-off per il grande schermo, il nuovo capitolo della saga Ballerina che avrà Ana de Armas come protagonista e includerà il ritorno di Keanu Reeves nei panni di John Wick e anche di altri personaggi iconici dei film originali, la Lionsgate ha confermato l'esistenza di altri film spin-off misteriosi in lavorazione, tra cui anche una serie tv animata di John Wick.

Tornando a Ballerina, in uscita nel 2024, potrebbe fornire maggiori indicazioni in merito alla trama di John Wick 5: dato che il film con Ana de Armas sarà un sequel di John Wick 3 ambientato prima degli eventi di John Wick 4, non è da escludere che John Wick 5 possa essere a sua volta un sequel di Ballerina, pensato per raccontare eventi della viva di John Wick prima del gran finale visto in Capitolo 4.

Vi terremo aggiornati, continuate a seguire i canali di Everyeye.