John Wick 5, tutto quello che sappiamo sul possibile nuovo capitolo

John Wick 5 si farà davvero? In questo articolo proveremo a riassumere tutto quello che sappiamo ad oggi sul futuro dell'iconica saga action con protagonista l'amatissimo Keanu Reeves.

Come vi abbiamo già segnalato in passato, Lionsgate ha annunciato ufficialmente John Wick 5 dopo il grande successo ottenuto nelle sale cinematografiche da John Wick: Capitolo 4, ma al momento il futuro della saga è a dir poco incerto: sia il regista Chad Stahelski che il protagonista (e produttore esecutivo) Keanu Reeves si sono detti disponibili a realizzare John Wick 5, ma entrambi hanno chiarito di aver bisogno di una lunga vacanza dopo l'orgia di quasi tre ore di John Wick 4, una produzione diventata spropositatamente impegnativa e ambiziosa dopo aver inglobato alcune idee dell'originale John Wick 5 (questo perché, non va dimenticato, prima del covid la Lionsgate aveva intenzione di girare John Wick 4 e John Wick 5 back-to-back).

Ciò vuol dire che per il momento non è chiaro se e quando John Wick 5 verrà realizzato: stando a una nuova intervista pubblicata in questi giorni, addirittura, Keanu Reeves aveva chiesto un finale definitivo per John Wick 4, rendendo esplicita la morte di John Wick, ma i produttori della Lionsgate hanno preteso un finale più aperto proprio per mettere in conto un ultimo episodio.

Tuttavia, Keanu Reeves tornerà nei panni di John Wick già nel 2024: la star infatti apparirà in Ballerina, il primo film spin-off del franchise che avrà per protagonista Ana de Armas e sarà ambientato tra gli eventi di John Wick 3 e quelli di John Wick 4.