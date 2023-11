John Wick 5, il regista vuole Robert Downey Jr. al fianco di Keanu Reeves

Dopo molti alti e bassi nel corso della sua carriera, Robert Downey Jr. è riuscito a trovare una continuità grazie al ruolo di Tony Stark/Iron Man dal primo film del 2008, apertura del Marvel Cinematic Universe. Dopo oltre dieci anni il percorso nell'MCU di Downey Jr. si è concluso nel 2019 con Avengers: Endgame.

Alla fine del suo trascorso nel franchise, Robert Downey Jr. è diventato uno dei nomi più ambiti da registi e produttori e Chad Stahelski, regista di John Wick, ha espresso il proprio desiderio di avere l'attore al fianco di Keanu Reeves nel cast. Nel frattempo, nel 2024 uscirà Ballerina, il primo spin-off del franchise.



Qualche mese fa Stahelski è stato intervistato da The Direct e ha risposto alla domanda sulla star che vedrebbe bene nel cast del quinto capitolo:"Ce ne sono tante là fuori. Se Robert Downey Jr. si sedesse sulla mia sedia proprio qui, lo scopriresti. Peter Dinklage, ero un suo grande fan in Game of Thrones. Sean Bean. Alcuni di quei tipi penso che siano magici. Morirei per avere una possibilità con una di queste persone". Non solo Downey Jr. quindi ma anche due volti noti di Game of Thrones.



La presenza di Robert Downey Jr. in John Wick 5 incrementerebbe esponenzialmente l'attenzione nei confronti del nuovo lungometraggio. Nel 2020, Lionsgate ha confermato che era in attesa di lavorare al quinto film di John Wick.