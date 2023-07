John Wick 5, il regista ha dubbi sul fatto che possa venire realizzato

Nel corso degli anni i film con protagonista il sicario interpretato da Keanu Reeves lo hanno reso una vera icona della cultura pop contemporanea, per questo non stupisce che a fronte specialmente del successo che ha ottenuto il recente quarto capitolo, si inizino a sollevare voci in merito ad un possibile John Wick 5.

In una recente intervista tuttavia, il regista Chad Stahelski ci ha tenuto a ribadire ancora una volta il suo solito approccio al tema, che si porta dietro sin dal 2014, quando tutto è iniziato: realizzerà John Wick 5 solo quando e se avrà una buona idea da proporre a Keanu Reeves, che sia in grado di colpire anche lui.

Il cineasta ha confessato ad Empire Magazine: "Onestamente non lo so se farò un quinto film. La Lionsgate è entusiasta di espandere sempre di più questo universo, è comprensibile. Al momento non ne ho motivo. Ma potrei svegliarmi domani mattina ed avere una buona idea da proporre a Keanu, o magari potrebbe darmi lui qualche suggerimento, e sarebbe tipo 'Oh mio Dio, dobbiamo farlo ora'".

"Ora come ora però, abbiamo chiuso il cerchio, per così dire, e credo che vada bene così" ha continuato Stahelski. "C'è anche una voce nella mia testa, quella del regista, che mi dice 'Fanculo, facciamolo vediamo cosa viene fuori', è allettante, ma semplicemente per ora non saprei perché girarlo".

Il cineasta ha confessato di avere in mente ancora molte coreografie e sequenze d'azione particolari che non sono mai state utilizzate nei precedenti capitoli. Tuttavia è anche una figura famosa per i suoi così detti "ritiri spirituali" tra un film e l'altro, e se questo potesse portare ad un futuro quinto capitolo ben realizzato, chi siamo noi per dirgli di no?

Nell'attesa di saperne di più, ecco qui la nostra recensione di John Wick 4. Tra l'altro sapevate che Keanu Reeves si è portato a casa un oggetto di Matrix?