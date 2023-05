John Wick 5, il regista conosce le vostre teorie sul sequel di Keanu Reeves e vi ringrazia

John Wick 4 è ufficialmente il miglior titolo della saga dal punto di vista del successo al box office, dettaglio non da poco che potrebbe convincere Lionsgate a dare il via ai lavori su un fantomatico quinto capitolo con protagonista Keanu Reeves.

Come saprete, prima della pandemia i produttori del franchise avevano in mente di girare back-to-back John Wick 4 e John Wick 5, ma a causa dei rallentamenti subiti il progetto è stato rivisto e 'condensato' nel monumentale quarto capitolo arrivato da poco nelle sale con un montaggio di quasi tre ore. Ora, sebbene il franchise sia più florido che mai con una serie tv prequel - The Continental su un giovane Winston - in arrivo su Prime Video e il primo film spin-off - Ballerina con Ana de Armas e Keanu Reeves - in uscita nel 2024, molti appassionati si chiedono: John Wick 5 vedrà mai la luce?

Al momento non è dato saperlo, ma il regista della saga Chad Stahelski ha risposto alle tante teorie sul futuro di John Wick che circolano online dicendo: "Tutta questa vicinanza e partecipazione sono incredibilmente lusinghiere. In queste situazioni, non puoi che essere incredibilmente umile e dire grazie. E questa è la nostra risposta: 'Grazie mille. Grazie mille per le vostre idee. Grazie mille per desiderare così tanto che la saga prosegui. Grazie mille per tutto.'"

Secondo voi John Wick 5 vedrà mai la luce? Ditecelo nella sezione dei commenti disponibile qui sotto.