John Wick 5 si farà oppure no? Tutto sul futuro della saga con Keanu Reeves

John Wick 5 si farà oppure no? Sebbene Lionsgate abbia dei piani ben delineati per il franchise action creato da Chad Stahelski con nuovi film spin-off e serie tv, il futuro della saga madre capitanata da John Wick è ancora molto incerto.

John Wick 5 venne annunciato originariamente insieme a John Wick 4, con la produzione che prima del covid contava di realizzare i due film back-to-back: successivamente i piani sono cambiati, e John Wick 4 ha finito con l'includere nelle sue quasi tre ore di durata molte idee previste inizialmente per il quinto episodio (in sostanza i due progetti sarebbero stati una sorta di Parte Uno e Parte Due, poi incorporati in un unico film). In una vecchia intervista esclusiva con The Direct, il regista Chad Stehelski si è detto disposto a fare John Wick 5, aggiungendo però: "Riteniamo di aver messo tutto ciò che avevamo in John Wick 4 e sentiamo di aver completato il ciclo. L'idea è di essere arrivati alla fine e siamo soddisfatti di ciò che abbiamo fatto."

Tuttavia il presidente di Lionsgate Joe Drake ha dichiarato durante una chiamata sugli utili del 2023 che John Wick 5 è ufficialmente in fase di sviluppo, sottolineando che i fan possono aspettarsi "nuove uscite della saga di John Wick a cadenza regolare" in futuro: questo perché nei prossimi mesi uscirà su Prime Video la serie tv prequel The Continental, mentre nel 2024 arriverà il primo film spin-off Ballerina, con protagonista Ana de Armas e il ritorno di Keanu Reeves nei panni di John Wick (il film sarà ambientato tra gli eventi di John Wick 3 e John Wick 4). Inoltre, la Lionsgate ha dichiarato che oltre a Ballerina il team sta sviluppando altri tre film, uno dei quali è appunto John Wick 5: attualmente, gli altri due titoli spin-off in lavorazione rimangono segreti.

Vi terremo aggiornati con tutti i prossimi sviluppi, restate sintonizzati.