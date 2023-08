John Wick 5, Keanu Reeves è pronto al ritorno: 'Lo facciamo? C*zzo si!' Ma c'è un ma...

Il destino di John Wick 5 è ancora incerto, ma il regista Chad Stahelski in una nuova intervista promozionale ha rivelato che la star protagonista Keanu Reeves è assolutamente prontissima a tornare nei panni del mitico killer.

Parlando al podcast Happy Sad Confused con il conduttore Josh Horowitz, il regista ha anticipato che lui e Keanu Reeves sono pronti a realizzare John Wick: Capitolo 5 e c'è ancora forte entusiasmo tra loro nei confronti della saga: l'unico problema, dopo la baraonda di quasi tre ore di John Wick 4, è la quasi totale assenza di idee!

"Sì, Keanu e io abbiamo parlato di un quinto capitolo. E se te lo portassi a questi microfoni e gli dicessi: 'Keanu, Faresti John Wick 5 con me?', lui risponderebbe subito: 'Cazzo, sì che lo farei, facciamolo!'. Ma poi ci guarderemmo e ci diremmo: 'Okay, e di cosa parlerà?'. La verità è che al momento non ne ho la minima idea. Questo è tutto, credimi, le cose stanno davvero così. Abbiamo in programma di fare altre cose per il momento, ma John Wick 5 è nei nostri pensieri: quando un giorno, magari mentre sto guidando o sto portando a spasso il pane, mi verrà in mente qualcosa, nel giro di trenta secondi chiamerò Keanu per aggiornarlo."

Vale la pena di notare che Lionsgate ha annunciato John Wick 5 in via ufficiale, dichiarando che il film è attualmente in fase di sviluppo insieme ad altri due spin-off segreti: questi progetti amplieranno la saga oltre la serie tv prequel The Continental e il primo film spin-off Ballerina, con protagonista Ana de Armas e il ritorno di Keanu Reeves nei panni di John Wick (il film sarà ambientato tra gli eventi di John Wick 3 e John Wick 4), previsto per il 2024.