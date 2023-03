John Wick 5 una forte possibilità dopo gli incassi di John Wick 4: ma cosa racconterà?

John Wick 4 conclude la storia del killer di Keanu Reeves in maniera che chi ha già visto il film sa essere abbastanza inequivocabile, eppure grazie al successo madornale che il nuovo episodio della saga ha ottenuto al box office nel week-end di apertura, John Wick 5 è di nuovo una possibilità.

A rivelarlo in esclusiva ai microfoni di ScreenRant è stato nientemeno che il regista del franchise Chad Stahelski, che è stato chiamato a commentare il potenziale futuro del franchise di John Wick. Come saprete, prima del covid e dopo il successo di John Wick 3 Lionsgate aveva annunciato che la storia di John Wick sarebbe continuata in John Wick 4 e John Wick 5, due film distinti ma strettamente legati da girare back-to-back, vale a dire insieme e/o consecutivamente. Quei piani a causa della pandemia sono cambiati e, anche considerata la durata di circa tre ore di John Wick 4 e il suo commovente epilogo, sembra evidente che le sceneggiature dei due capitoli siano state accorpate in un solo progetto. Ora però Stahelski conferma che John Wick 5 è ancora una possibilità, ma allo stesso tempo ammette che la trama è un mistero perfino per lui.

"Sono super grato per questa opportunità, e se in futuro dovessimo fare un quinto episodio...non so cosa potrebbe essere John Wick 5 in questo momento. Potrei avere anche qualche idea, qualche frammento, ma penso di aver bisogno di un po' di tempo per prendermi una pausa e vedere se funziona. Sono in quella fase in cui, se riguardo John Wick 4, tutto ciò che vedo sono gli errori che ho commesso. Ho bisogno di tempo per elaborare questo film epico, svilupparmi in modo creativo e probabilmente lavorare in altri campi. Poi prenderò quello che avrò imparato e forse a quel punto sarò in grado di fare qualcosa di migliore rispetto a quanto ho fatto in precedenza. Il mio obiettivo è farvi amare questi film, ma anche mostrarvi che di capitolo in capitolo ci siamo evoluti: non solo io come regista, ma anche tutta la troupe, Keanu e tutti gli attori: in ogni film abbiamo cercato di espanderci in modi sempre più interessanti".

Parallelamente alle parole di Stahelski, da segnalare sempre su questo argomento anche le dichiarazioni di Joe Drake, presidente della Lionsgate, che ha confermato che John Wick 5 non è fuori questione, anzi: "C'è una possibilità, e soprattutto c'è un'apertura: volendo, si potrebbe certamente interpretare quel finale in molti modi diversi", ha dichiarato Drake. “Ci riposeremo e poi analizzeremo le idee che verranno fuori, allo scopo di trovare un modo credibile per realizzare il quinto episodio. Ma voglio essere chiaro, non c'è alcuna garanzia. Keanu e Chad, giustamente, sono molto protettivi nei confronti di questa saga e non vorrebbero mai prendere in giro il pubblico. Per noi alla Lionsgate è un bel grattacapo! Keanu è così amato e questo personaggio ha un fortissimo seguito. Vedremo".

Ricordiamo che la saga di John Wick continuerà con la serie tv prequel The Continental, che seguirà il passato di Winston e Charon nell'Hotel Continental di New York durante gli anni '70, e il film spin-off Ballerina, ambientato tra gli eventi di John Wick 3 e John Wick 4 e con protagonisti Ana de Armas e Keanu Reeves.

