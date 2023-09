John Wick 5: dopo il flop di The Continental la Lionsgate ci pensa davvero?

Nonostante i risvolti finali di John Wick 4, che sembravano aver chiuso l’avventura cinematografica di Keanu Reeves nei panni dell’infallibile assassino, il fortunato franchise acclamato da critica e pubblico continua la sua espansione, proponendo approfondimenti di trame e personaggi paralleli alla storyline principale.

Ne è la prova il recente spin-off The Continental, la cui prima prima stagione è disponibile in Italia su Prime Video. La serie, ambientata negli anni ’70, si focalizza sugli affari e gli eventi dell’Hotel Continental, vero e proprio filo rosso che collega le vicende di svariati criminali. Nonostante un cast ricco di stelle e un'abile riproposizione delle atmosfere dei film su Wick, i voti di The Continental su Rotten Tomatoes sono, per dirla con un eufemismo, poco lusinghieri.

La serie prequel incentrata sul passato di Winston (Colin Woodell) ha debuttato sull’ormai nota piattaforma dei “pomodori marci” con un punteggio del 50% di recensioni positive. Evidentemente i fan della saga, nonostante i riconoscibili tentativi di originalità della nuova produzione, hanno avvertito l’assenza di un cuore pulsante, che risponde certamente al nome del carismatico John Wick.

Visto il momento storico in cui la serie si colloca, è decisamente improbabile una comparsa del buon Keanu Reeves nello spin-off. D’altronde, abbiamo dato l’addio al suo alter ego proprio nelle commoventi sequenze finali della sua ultima pellicola; non sono pochi, tuttavia, gli indizi che potrebbero far pensare ad una finta morte del killer.

Complice anche l’inaspettato insuccesso di The Continental, dunque, la Lionsgate, detentrice dei diritti del personaggio, potrebbe seriamente invertire la rotta e modificare i piani iniziali, realizzando un ipotetico quinto capitolo in grado di donare nuova linfa vitale alla saga. Forse, il primo a desiderare tale scenario è proprio Keanu Reeves, che si è detto assolutamente pronto ad un possibile ritorno.

A tal proposito, è emblematico il fatto che la Lionsgate, prima ancora del flop di The Continental, abbia annunciato l’inizio della lavorazione di John Wick 5, sulla scia del successo dell’ultima pellicola. L’uscita del film spin-off Ballerina con Ana de Armas prevista nel 2024, al momento, non è motivo di sicurezza di grandi incassi per la Lionsgate: probabilmente, solo un sorprendente ritorno di Wick al cinema potrebbe risollevare le sorti del franchise.