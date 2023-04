John Wick 5 con Cillian Murphy e Robert Downey Jr? Il regista svela il suo cast da sogno

Dopo aver parlato di un nuovo spin-off della saga di John Wick, il co-creatore del franchise e regista Chad Stahelski si è sbizzarrito nell'immaginare il suo personale fanta-cast per un eventuale quinto capitolo.

Come saprete, dopo John Wick 3 ma prima della pandemia erano previsti altri due capitoli della saga con Keanu Reeves, John Wick 4 e John Wick 5, da girare back-to-back per un'epica conclusione divisa in due parti: il covid ha cambiato quei piani, e John Wick 4 ha finito col mettere insieme la maggior parte delle idee di due film per un action mastodontico di quasi tre ore. Grazie agli straordinari incassi del nuovo episodio da poco uscito nelle sale, però, per Lionsgate adesso John Wick 5 è una forte possibilità, e lo stesso Stahelski ha ammesso che dopo un periodo di pausa potrà pensare di tornare a dirigere un nuovo capitolo.

Nel frattempo, però, il regista si è portato avanti in fatto di casting svelando le star che vorrebbe vedere nel franchise di John Wick: "Oh, la lista sarebbe davvero lunga, ma il primo attore che mi viene in mente è Cillian Murphy, perché sono un grande fan di Peaky Blinders. Anche Colin Farrell è un attore fantastico. Ho lavorato con Charlize Theron quando abbiamo fatto Atomic Blonde, e lei è fantastica, e ho lavorato anche con Michelle Yeoh in una pubblicità di tanti anni fa, ed è da allora che sto aspettando di collaborare di nuovo con lei, sono un grande fan. Ma anche Robert Downey Jr, insomma, è un grandissimo. E Peter Dinklage, perché ero un suo grande fan in Game of Thrones. Poi adoro Sean Bean. Non so che farei per poter lavorare con questi attori."

Ricordiamo che al momento della stesura di questo articolo John Wick 5 non è ancora ufficiale, e i prossimi capitoli della saga di John Wick saranno la serie tv The Continental e il film spin-off Ballerina con Ana de Armas e Keanu Reeves, ambientato tra gli eventi di John Wick 3 e John Wick 4. Inoltre, Lionsgate ha confermato di essere a lavoro su un nuovo spinoff della saga di John Wick, per ora tenuto segreto.