John Wick 5, Chad Stahelski sul futuro della saga: 'Non vogliamo forzare'

Chi lascerebbe mai andar via a cuor leggero un personaggio come John Wick? Lo spietato killer interpretato da Keanu Reeves ha segnato come pochi altri la letteratura cinematografica mainstream e non degli ultimi 20 anni, per cui è più che comprensibile che ci si continui a chiedere quali siano le chance di rivederlo.

Mentre continuano a saltar fuori nuove voci su un possibile John Wick 5 (che al momento sembrerebbe confermato in via ufficiosa, sebbene ancora non in lavorazione) a prendere la parola è dunque il regista Chad Stahelski, che pur dicendosi soddisfatto dello stato delle cose non ha voluto escludere la possibilità di rimettersi al lavoro in compagnia di Keanu Reeves e soci.

"Ma guarda, io amo lavorare con Keanu. Amiamo il personaggio, è fantastico. Ad essere onesti, se uno di noi domani si svegliasse con un'ottima idea in mente saremmo subito disponibili a lavorarci. È solo che non vogliamo forzare le cose. Siamo soddisfatti del punto in cui ci troviamo e non vogliamo rovinare tutto" sono state le parole del regista.

Insomma, un mai dire mai che suona più come un sì che come un no, ma che al momento non porta con sé nulla di concreto: e voi, sperate ancora in un quinto capitolo di John Wick? Fatecelo sapere nei commenti!