John Wick 4, Wesley Snipes nel cast con Keanu Reeves? Nuove indiscrezioni!

Il cast di John Wick si sta ampliando, secondo quanto riportato da The Illuminerdi, Wesley Snipes sarebbe in trattative con Lionsgate per recitare nel prossimo John Wick 4 in un ruolo secondario.

Wesley Snipes potrebbe interpretare uno spadaccino al fianco di John Wick (Keanu Reeves) nel quarto attesissimo capitolo del franchise. In base al suo lavoro nella trilogia dei film Blade sappiamo che Snipes ha già una certa esperienza con la spada.

Se i rumors verranno confermati e l'attore chiuderà il suo accordo si unirà a un cast che include Bill Skarsgård, Shamier Anderson e la pop star nippo-britannica Rina Sawayama. Tra le ultime aggiunte in John Wick 4 troviamo Donnie Yen (Rogue One: A Star Wars Story) che interpreterà un vecchio amico di Wick "che condivide la sua stessa storia e molti degli stessi nemici".

La produzione dovrebbe iniziare questo mese tra Parigi e Berlino, con altre riprese che si svolgeranno in Giappone e New York City in un secondo momento.

Chad Stahelski torna alla regia, ma forse la più grande sorpresa del nuovo film di John Wick è che il creatore del franchise Derek Kolstad non firmerà la sceneggiatura del quarto e del quinto film di John Wick. Kolstad aveva precedentemente confermato a Collider di non essere coinvolto nei progetti. La sceneggiatura di John Wick 4 sarà affidata a Michael Finch e Shay Hatten.

L’uscita di John Wick 4 è prevista nelle sale USA il 27 maggio 2022. Vi piacerebbe vedere Wesley Snipes nel cast di John Wick? Fatecelo sapere nei commenti!