John Wick 4, l'uscita del film con Keanu Reeves è stata posticipata: ecco la nuova data!

John Wick 4 riprenderà da dove John Wick: Capitolo 3 - Parabellum si è interrotto ma sfortunatamente dovremmo ancora attendere un bel po’ prima di veder tornare in scena il nostro assassino preferito. Lionsgate ha pubblicato un nuovo teaser per il film, annunciando che la data di uscita è stata posticipata di un anno.

Le riprese di John Wick 4 sono finite qualche mese fa, mentre questo ultimo teaser, che potete vedere qui sopra, non offre molto oltre la nuova data: è composto da filmati di amministratori e operatori che eseguono scartoffie e termina con petali di fiori di ciliegio che cadono sulle parole "Ci vediamo". Keanu Reeves tornerà nei panni del sicario quando John Wick 4 uscirà nelle sale il 24 marzo 2023. La data di uscita è stata quindi spostata di un anno considerato che il film sarebbe dovuto uscire nel maggio del 2022. Oltre a Reeves, torneranno nel cast Laurence Fishburne, Lance Reddick e Ian McShane.



John Wick 4 è diretto da Chad Stahelski, su una sceneggiatura di Michael Finch e Shay Hatten, che hanno co-scritto Parabellum. Nel frattempo è stato rivelato il titolo di John Wick 4, la data di uscita originale di questo quarto capitolo del franchise era stata fissata al 21 maggio 2021, lo stesso giorno in cui The Matrix Resurrections sarebbe dovuto uscire al cinema, prima che il COVID-19 rovinasse letteralmente tutto.

La notizia di questo cambio di data è sicuramente una delusione per i fan, ma questa scelta appare ancora più strana considerando che le riprese del film sono finite, quindi al momento non è noto quale ostacolo sia sorto che richiede altri 10 mesi di post-produzione.