John Wick 4 trova il suo villain principale: un attore di Alita si unisce al cast

È Deadline a rendere noto che Marko Zaror, attore meglio noto per i suoi ruoli in Machete Kills e Alita - Angelo della Battaglia, è entrato ufficialmente nel cast di John Wick 4, nuovo capitolo della saga action con protagonista Keanu Revees.

L'attore, che vestirà i panni del villain principale della pellicola (di cui non è ancora stata rivelata l'identità) andrà ad unirsi ai già confermati Donnie Yen, Rina Sawayama, Scott Adkins, Lance Reddick, Shamier Anderson e l'immancabile Laurence Fishburne.

Diretto dal solito Chad Stahelski, John Wick 4 è entrato in produzione il mese scorso in vista di una data di uscita fissata al 27 maggio 2022. Stando alle prime anticipazioni, il film sarà ambientato principalmente a Berlino e Parigi, con alcune scene ambientate in Giappone ed altre nella abituale New York. La trama è ancora sconosciuta, ma si tratterà del primo capitolo la cui sceneggiatura non porterà la firma del creatore e architetto narrativo del franchise Derek Kolstad, quest'ultimo prossimamente impegnato con l'adattamento cinematografico di Just Cause.

Cosa vi aspettate dal nuovo episodio della saga? Come sempre, fateci sapere la vostra nello spazio dedicato ai commenti qui sotto. Nel frattempo, è stato confermato il ritorno di un noto personaggio di John Wick.