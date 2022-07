John Wick 4: primo trailer e poster dell'atteso film con Keanu Reeves

Ecco a voi l'ultimissimo trailer rilasciato di "John Wick 4", pubblicato oggi dopo il sorprendente arrivo di Keanu Reeves tra la folla del Comic-Con di San Diego, che ci ha permesso di dare un nuovo sguardo all'amato eroe d'azione.

Il trailer vede Wick fare quello che sa fare meglio: mettere in atto una vendetta con l'utilizzo di qualsiasi arma a disposizione. Come confermato dal filmato del CinemaCon di aprile, l'ultimo capitolo della saga includerà sicuramente tante sparatorie quanto i suoi capitoli precedenti. E non è finita qui. Infatti, Stahleski ha condiviso anche il primo poster di John Wick 4, che potrete vedere in calce alla notizia.

Insieme a Reeves, nel nuovo film del franchise vedremo Laurence Fishburne, Lance Reddick, Rina Sawayama, Donnie Yen, Shamier Anderson, Bill Skarsgård, Hiroyuki Sanada, Scott Adkins e Clancy Brown. Anche Ian McShane tornerà nei panni di Winston, il manager del Continental Hotel.

Sembra che Lionsgate nutra grandi speranze per il quarto capitolo di "John Wick", che si è mostrato poco tempo fa con una foto ufficiale, considerando che ogni storia del franchise ha battuto il suo predecessore al botteghino. L'originale "John Wick" ha guadagnato $ 86 milioni in tutto il mondo nel 2014, seguito da $ 171,5 milioni per "John Wick: Chapter 2" nel 2017 e $ 327,3 milioni per "John Wick: Chapter 3 – Parabellum". Reeves e Stahelski sono ora tornati, pronti a superarsi ancora una volta.

E voi state aspettando il nuovo film con protagonista Keanu Reeves? Fatecelo sapere nei commenti!