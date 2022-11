John Wick 4, il nuovo trailer con Keanu Reeves è epico e fuori di testa!

Lionsgate Pictures ha diffuso in streaming il nuovo trailer ufficiale di John Wick: Chapter 4 con Keanu Reeves ancora nei panni dello spietato killer in cerca di vendetta. La storia continua con il suo respiro epico e adrenalinico, con scene e coreografie splendide e il pedale dell'action spinto al massimo. L'uscita nelle sale è prevista per marzo.

John Wick 4 non approderà al cinema prima della fine del 2022, purtroppo. Infatti, la première ufficiale è datata al 24 Marzo 2023. Anche qui bisogna essere estremamente pazienti, nonostante l'hype sia davvero incontenibile, soprattutto dopo la notizia della creazione del John Wick Universe che annuncia una saga ancora lontana dalla sua conclusione.

Come sappiamo, il quarto capitolo riprenderà dalla conclusione del terzo, con il protagonista che si prepara a entrare in guerra con l'High Table dopo essere stato colpito e lasciato apparentemente morto da Winston e Adjudicator. E qui entra in gioco Donnie Yen, new entry del cast, che sembra lavorare a favore dell'High Table. Oltre a Reeves e Yen, nel cast di John Wick 4 ci sono anche Bill Skarsgård, Laurence Fishburne, Hiroyuki Sanada, Shamier Anderson, Lance Reddick, Rina Sawayama, Scott Adkins, e Ian McShane.

Intanto il franchise si espande con un film che vede Ana De Armas (Blonde) protagonista: parliamo di Ballerina, spin-off ufficiale di John Wick. Da pochissimo sono cominciate le riprese del film, e già arriva la notizia che Keanu Reeves e Ana de Armas reciteranno insieme in Ballerina. Keanu, chiaramente, tornerà nei panni di John Wick. Non è la prima volta che i due attori recitano insieme, infatti nel 2015 sono stati due dei protagonisti di Knock Knock di Eli Roth.

Ballerina seguirà una giovane assassina addestrata nella 'scuola di danza' vista nel terzo capitolo della saga action con Keanu Reeves, nella sua ricerca di vendetta contro coloro che hanno ucciso la sua famiglia.