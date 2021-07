John Wick 4, torna Ian McShane: nel nuovo film con Keanu Reeves ci sarà anche Winston!

Ottime notizie per i fan di John Wick: nel quarto capitolo della saga con protagonista Keanu Reeves vedremo tornare anche Ian McShane nel ruolo di Winston.

È il sito Deadline a rivelarlo in esclusiva: il proprietario del New York Continental Hotel sarà tra i personaggi che vedremo sullo schermo per John Wick: Capter 4.

Ian McShane tornerà quindi nei panni di Winston, andandosi ad aggiungere a un già nutrito cast composto, oltre che da Reeves, anche da Donnie Yen, Hiroyuki Sanada, Lance Reddick, Rina Sawayama, Shamier Anderson e Marko Zaror, che dovrebbe interpretare il villain principale di John Wick 4. Non sappiamo, invece, se le voci su Bill Skarsgård saranno confermate.

"Non potrei essere più felice di dare di nuovo il benvenuto a in McShane nella saga di John Wick" ha affermato il regista del film Chad Stahelski "Non solo è un attore incredibile, ma anche un collaboratore indispensabile, che fin dall'inizio ha aiutato a definire il mondo di John Wick".

Le riprese di John Wick: Chapter 4 dovrebbero iniziare quest'estate, e tra le location coinvolte vedremo Francia, Germania e Giappone.

Non sappiamo ancora nulla sulla trama del film, ma la sceneggiatura è stata scritta da Shay Hatten, che aveva già firmato lo script di John Wick 3: Parabellum, e Michael Finch (American Assassin, November Man).