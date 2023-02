John Wick 4, svelata la durata ufficiale: l'action con Keanu Reeves sfiora le tre ore!

Dopo la pubblicazione del nuovo trailer di John Wick 4, la cosiddetta 'Wick Week' regala ai fan nuove succose anticipazioni sul prossimo episodio della saga action con protagonista Keanu Reeves, con Collider che in queste ore ne ha svelato in anteprima la durata ufficiale.

Il sito ha confermato che John Wick 4 di Keanu Reeves durerà 2 ore e 49 minuti, non solo una cifra a dir poco mostruosa per un action ma anche un record per la saga cinematografica: in precedenza, il primato di 'durata' del franchise di John Wick era detenuto dal precedente episodio, John Wick: Chapter 3 – Parabellum del 2019, che però si spingeva solo a 2 ore e 11 minuti; in precedenza, Parabellum aveva battuto la durata di due ore e due minuti del Capitolo 2 del 2017, col primo episodio del 2014 che invece si fermava a 1 ora e 41 minuti. Questo quarto episodio evidentemente vuole strafare, arrivando a sfiorare le tre ore di durata: quanti nemici riuscirà ad uccidere John Wick in questo lasso di tempo?

John Wick: Capitolo 4 riprenderà appena dopo gli eventi del Capitolo 3 – Parabellum, con Wick e The Bowery King (Laurence Fishburne) che si alleano per abbattere la leadership della High Table. Insieme a Reeves e Fishburne tornano anche Ian McShane e Lance Reddick, nei panni rispettivamente del proprietario del New York Continental Hotel Winston e del suo fedele portiere Charon. Tra le new entry Hiroyuki Sanada, Donnie Yen, Bill Skarsgård, Shamier Anderson e Scott Adkins.

John Wick 4 uscirà il 24 marzo, con la saga che proseguirà nella serie tv The Continental e nello spin-off Ballerina con protagonista Ana de Armas. Per scoprire la data d'uscita italiana, invece, date un'occhiata a questo poster promozionale di John Wick 4.