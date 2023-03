John Wick 4, Shamier Anderson è pronto: 'Facciamo uno spin-off di Tracker'

Shamier Anderson si sta facendo strada e il suo personaggio ispirato al Joker di Heath Ledger, Mr. Nobody/Tracker, potrebbe avere tutte le carte in tavola per assicurarsi un film tutto suo.

Durante una delle sue ultime interviste per Vulture, Shamier Anderson ha espresso il suo enorme entusiasmo verso la possibilità di realizzare uno spin-off interamente dedicato al suo personaggio, Tracker: "Dalla bocca alla penna, alla stampa, facciamolo!" ha affermato l'attore.

Oltre all'euforia per un progetto simile, Anderson avrebbe già in mente un'idea chiara per il cast, in particolar modo per il villain: "Liam Neeson sarebbe un antagonista fantastico", ha rivelato. Ma Neeson non è l'unico attore che starebbe valutando: "Penso che Denzel Washington sarebbe un antagonista pazzesco. Ma sarebbe interessante vedere un'antagonista donna; Meryl Streep sarebbe davvero oltre". Insomma, l'attore sta pensando decisamente in grande.

In conclusione, chi immaginerebbe Shamier Anderson per interpretare il villain del suo spin-off? "Sono queste le mie top 3: Denzel Washington, Liam Neeson, e Meryl Streep".

Per chi se la fosse persa, vi rimandiamo alla nostra recensione di John Wick 4.