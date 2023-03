John Wick 4: secondo gli analisti il film infrangerà un record del franchise!

Non manca ormai molto all'uscita dell'attesissimo John Wick 4, il nuovo capitolo del franchise con protagonista Keanu Reeves che arriverà nelle sale italiane il prossimo 23 marzo, mentre in quelle statunitensi il giorno successivo.

E proprio per quanto riguarda il mercato USA, gli analisti hanno oggi condiviso i primi numeri riguardanti il box-office della pellicola. Secondo le stime, John Wick 4 incasserà tra i $ 60 milioni e $ 70 milioni in quella che rappresenterebbe la più alta apertura negli Stati Uniti per il franchise di Keanu Reeves con rating R.

Inoltre, se le stime dovessero venire rispettate, quella di John Wick 4 diventerebbe la più grande apertura per Lionsgate dalla pandemia. Lo studio ha ottenuto dei bei risultati lo scorso fine settimana con il film "Jesus Revolution", che ha aperto con $ 15,8 milioni e ha da poco superato i $ 20 milioni.

In precedenza, John Wick: Capitolo 3 - Parabellum ha aperto il box-office con $ 56,8 milioni ed ha finito la sua corsa in USA totalizzando $ 171 milioni. Il franchise è davvero prezioso per Lionsgate, che sta già lavorando al film spin-off "Ballerina" con Ana de Armas, e ad una serie prequel, The Continental, che verrà lanciata su Peacock quest'anno.

Per salutarvi, vi invitiamo a dare uno a sguardo ai character poster di John Wick 4.