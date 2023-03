John Wick 4 con Keanu Reeves: cosa mostra la scena post-credit ispirata a Kill Bill

La saga di John Wick è forse l’unica creazione hollywoodiana dell’ultimo decennio le cui idee la fanno assomigliare agli adattamenti dei fumetti o dei videogiochi nonostante sia ambientata in un mondo totalmente originale e inventato per il grande schermo.

Ironicamente, però, John Wick 4 rende omaggio a questa sua natura da finto cinecomix nascondendo dopo i suoi lunghi titoli di coda una scena post-credit segreta, marchio di fabbrica proprio dei film tratti dai fumetti. Ma cosa mostra questa sequenza? Se ve la siete persa perché siete involontariamente usciti dalla sala senza sapere di dover aspettare un nuovo spegnimento delle luci, niente paura: ve la raccontiamo qui sotto. Dopo aver letto nel dettaglio la spiegazione del commovente finale di John Wick 4, scoprite cosa succede nella scena post-credit di John Wick 4.

Il film di Chad Stahelski e Keanu Reeves è attraversato da tre grandi citazioni ad altrettanti capolavori del passato: Lawrence d'Arabia, I guerrieri della notte e Kill Bill. Proprio la strizzatina d'occhio al film di Quentin Tarantino anticipa la scena post-credit, dato che nel primo atto del film il micidiale Caine (Donnie Yen), un amico fraterno di John Wick costretto dalla Gran Tavola a mettersi sulle sue tracce per ucciderlo (il nuovo leader della Gran Tavola, il Marchese, sorveglia la figlia di Caine e la minaccia costantemente) toglie la vita a Shimazu (Hiroyuki Sanada), il leader dell'Hotel Continental di Osaka colpevole di aver dato rifugio a John Wick (il film lascia intendere che il trio, John, Shimazu e Caine, era molto legato in passato, e la morte di Shimazu per mano di Caine, per quanto dolorosa per il personaggio di Donnie Yen, serve a far capire allo spettatore che il sicario non esiterà ad uccidere John per salvare sua figlia). Comunque, la morte di Shimazu per mano di Caine avviene di fronte agli occhi di sua figlia Akira (Rina Sawayama), e proprio come accadeva in Kill Bill Volume 1 tra La Sposa di Uma Thurman e la figlia bambina di Vernita Green (Vivica Fox), anche in questo caso Caine si rivolge ad Akira dicendole che se un giorno vorrà vendicarsi per la morte di suo padre, lui la aspetterà.

Tutto questo lungo preambolo per dire che la scena post-credit di John Wick 4 si riallaccia alla morte di Shimazu, e mostra effettivamente Akira seguire Caine tra la folla, sfoderare un coltello giapponese e prepararsi a togliergli la vita - o per lo meno a provarci. La sequenza però si interrompe prima che il duello possa avere effettivamente inizio. Spin-off sul personaggio di Donnie Yen in arrivo? Per quanto sarebbe il sogno degli amanti dei film di arti marziali, al momento non ci sono notizie in merito.

Ma niente paura, perché la saga di John Wick continuerà: su Prime Video molto presto debutterà la serie tv prequel The Continental, dedicata all'iconica catena di hotel dove gli assassini dell'universo narrativo di Lionsgate trovano rifugio (a patto di non violare le regole), mentre al cinema arriverà lo spinoff Ballerina, con Ana de Armas protagonista e Keanu Reeves di nuovo nei panni di John Wick, per una storia ambientata tra gli eventi di John Wick 3 e quelli di John Wick 4.