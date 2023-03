John Wick 4, la scena d'azione principale ispirata da un videogioco! Parla il regista

Nel corso di un'intervista a Slash Film, il regista di John Wick 4, Chad Stahelski, ha parlato dell'ispirazione per la scena d'azione principale del film con protagonista Keanu Reeves nei panni del sicario più noto del grande schermo. Un videogioco non molto conosciuto che si è rivelato fondamentale per il film.

"Se vi manca la creatività ammanettatevi, e poi trovate una soluzione perché farete qualcosa che non avete mai fatto prima. Per questo motivo le riprese dall'alto non sono mai state belle per noi, con l'illuminazione o la coreografia, perché invecchiano velocemente" ha esordito il regista.



Chad Stahelski aveva dichiarato che c'era una sola ragione per fare John Wick 4 e successivamente ha parlato della provenienza dell'ispirazione per la scena madre:"Ho visto questo videogioco, penso si chiamasse Hong Kong Massacre, in cui utilizzavano un'inquadratura dall'alto. A quel punto ho detto 'Beh, se guardo dall'alto spariamo in questo modo e in questo modo, e il muzzle flashes disegna queste linee fantastiche e se ottengo il giusto effetto di sfarfallio è come Etch A Sketch [lavagnette utilizzate dai bambini per disegnare]. È davvero bello'. È un modo diverso per aumentare il ritmo dell'azione e mantenere la modalità videogioco per cui John Wick è noto, la sparatutto in prima persona".



John Wick 4 vede il sicario interpretato da Keanu Reeves che trova un escamotage per sconfiggere la Gran Tavola. Ma prima di raggiungere la libertà, Wick dovrà affrontare un nuovo nemico che ha potenti alleanze in tutto il mondo, con mezzi tali da trasformare gli amici in temibili nemici.



Non perdetevi la nostra recensione di John Wick 4, nuovo capitolo del franchise diretto da Chad Stahelski.