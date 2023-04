John Wick 4, QUELLA scena adorata dai fan stava per essere tagliata

Keanu Reeves di John Wick 4 ha tagliato quasi tutti i dialoghi del film, e sembrerebbe che ad aver rischiato la stessa sorte sia stata non un momento qualunque, bensì la scena più amata dagli appassionati del franchise.

In particolare, si tratta della scena in cui John Wick si fa strada tra i rivali con un'arma di proiettili esplosivi: all'inizio, infatti, era priva di effetti speciali, perciò non sorprende che risultasse meno impressionante di quella definitiva.

Al riguardo, così ha dichiarato il regista Chad Stahelski in un'intervista a Vulture: "Quando vedi l'inquadratura dall'alto senza effetti speciali, senza nessun Respiro del Drago tra i lampi, cosa pensi che ci sia sul tavolo di montaggio? Fino all'ultimo momento, si trattava di un elenco delle cose che molte persone credevano che avremmo dovuto tagliare; almeno fino a quando non abbiamo inserito gli effetti speciali temporanei. A quel punto, la gente ha esclamato: 'Oh, ca**o'. Non pensavamo che sarebbe diventata una roba del genere'. Allora la mia reazione è stata questa: 'Meno male che non l'abbiamo tagliato'". Può dirlo forte!

Riguardo l'arco conclusivo, invece, così ha aggiunto: "Sapevo di poter sfruttare la scala perché era una metafora di Sisiko che, dopo aver fatto rotolare il masso su una collina, viene abbattuto. L'avevamo preparato, chiamandolo l'Arco di Trionfo. La rissa in appartamento, infatti, proprio non funzionava. Era una banale rissa in appartamento, appunto. E io mi chiedevo: 'In che modo possiamo cambiare prospettiva?'".

Il risultato finale è stato certamente all'altezza delle aspettative. Se non l'avete ancora letta, ecco la recensione di John Wick 4, un film splendidamente esagerato.