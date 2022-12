John Wick 4, il tempo sta per scadere nel nuovo poster con Keanu Reeves

Dopo l'epico trailer di John Wick 4, Lionsgate ha rilasciato un nuovo entusiasmante poster del film con protagonista Keanu Reeves che testimonia l'avanzare inesorabile del tempo e l'arrivo di questa nuova attesissima pellicola che arriverà nelle sale il 24 marzo 2023.

Oltre all'amatissimo protagonista di Matrix, attore oramai davvero iconico nelle vesti del killer John Wick, in questo nuovo capito torneranno anche Laurence Fishburne come King Bowery , Ian McShane nei panni del direttore dell’hotel Continental e Lance Reddick ormai noto come il portiere.

Come ormai sappiamo piuttosto bene, questo quarto capitolo ripartirà esattamente da dove si è concluso il terzo, con il protagonista che si prepara al sanguinoso scontro con l'High Table dopo essere stato violentemente colpito e lasciato in fin di vita da Winston e Adjudicator. E qui inizia il viaggio di Donnie Yen, new entry del cast, che sembra essere in tutto e per tutto a favore dell'High Table.

John Wick 4 sarà il film più lungo della saga e in quanto capitolo conclusivo, non ci saremmo potuti aspettare qualcosa di diverso. Curiosi di scoprire come si concluderanno le avventure del killer con la passione per i cagnolini? Come sempre, diteci quali sono le vostre previsioni nell'apposita sezione dedicata ai commenti che trovate qui di seguito.