John Wick 4: sangue, mafia russa e amici a quattro zampe nel trailer ufficiale!

4 anni di assenza dalle scene sono fin troppi per uno come John Wick: il tempo di un nuovo capitolo della saga con Keanu Reeves è dunque finalmente arrivato, come ci ricorda il trailer ufficiale rilasciato in occasione del Super Bowl e diffuso in rete soltanto in queste ore, a poco più di un mese di distanza dall'uscita in sala.

Dopo avercene mostrato i protagonisti con i character poster di John Wick 4 diffusi alcuni giorni fa, Lionsgate ci concede un assaggio di ciò che vedremo in questo nuovo capitolo delle avventure del killer capace di far paura anche a Baba Yaga: ma a chi toccherà l'infelice compito di disturbare la tranquillità del nostro John, stavolta?

L'onere, stando a quanto vediamo e leggiamo, sarà tutto del personaggio interpretato da Bill Skarsgard, pronto ad una nuova prova da villain dopo il memorabile Pennywise di It: sulla strada tra Wick e il suo obbiettivo finale ci saranno comunque un bel po' di morti, ma anche la giusta dose di tenerezza assicurata da un amico a quattro zampe che fa la sua comparsa, con tanto di occhioni dolci, negli istanti finali del trailer.

Cosa vi aspettate da questo quarto film della serie? Credete che Chad Stahelski possa riuscire a mantenersi all'altezza dei capitoli precedenti? Diteci la vostra nei commenti! Vediamo, intanto, quanto durerà questo John Wick 4.