John Wick 4: rivelato il titolo ufficiale del nuovo episodio della saga con John Wick?

Stando a quanto rivelato da un nuovo regalo di fine riprese di John Wick 4 emerso recentemente sul web, sarebbe stato svelato il titolo ufficiale del prossimo episodio della saga action con protagonista Keanu Reeves.

Come potete vedere in calce all'articolo, a quanto pare John Wick 4 sarà intitolato ufficialmente Hagakure: dopo la parola latina presa in prestito per l'episodio precedente - 'Parabellum', letteralmente 'preparati alla guerra' - il termine 'Hagakure' viene dal giapponese e fa riferimento ad una raccolta di testi, realizzata dal filosofo buddista Yamamoto Tsunetomo, che funge da guida spirituale e pratica per i guerrieri giapponesi, specialmente i ronin, i samurai senza padrone. Insomma, un termine che può essere facilmente accostabile a John Wick.

Ricordiamo che il capitolo 3 si concludeva (spoiler?) con la nuova alleanza tra il personaggio di Keanu Reeves e il 'Bowery King' di Laurence Fishburne. Cosa pensate che succederà nel prossimo episodio? Ditecelo nella sezione dei commenti che trovate qui sotto.

Per altri approfondimenti, scoprite il regalo di fine riprese che Keanu Reeves ha fatto a Donnie Yen: l'artista marziale e attore lo ha rivelato in un lungo video di commiato che ha pubblicato nei giorni scorsi sulla sua pagina ufficiale di Instagram, offrendo anche qualche immagine dietro le quinte alla realizzazione del nuovo episodio della saga.