John Wick 4 rispetterà le scadenze o si arrenderà? La risposta di Chad Stanelski

Negli ultimi mesi stiamo assistendo ad un inevitabile rinvio di film e serie TV e, purtroppo, neanche Keanu Reeves e il suo John Wick sembrano esserne immuni. A parlare di scadenze, possibili rinvii e tempi di lavorazione è Chad Stanelski, regista del quarto capitolo della saga.

In una recente intervista Stanelski ha infatti dichiarato:

"Ad ostacolare i nostri progetti per il franchise di John Wick c'è purtroppo la recente pandemia e non adesso non saprei indicare una possibile prossima data d'uscita. Insomma, le riprese di Matrix erano iniziate da sole quattro settimane quando è iniziato tutto. Keanu deve prima concludere il suo impegno con Matrix, il ché è un grosso problema visto che non penso terminerà le riprese prima della fine dell'anno. Dopo di ché dovremo prepararci alle riprese e solo dopo potremo iniziare."

Precedentemente erano stata addirittura annunciata la stessa data d'uscita per entrambi i quarti capitoli con Reeves, tanto da spingere i fan a volere un vero e proprio Keanu Reeves Day.

Già prima dell'emergenza sanitaria lavorare sia a John Wock 4 che a Matrix 4 si era rivelata un'ardua impresa, complice gli impegni del protagonista su entrambi i set, e proprio che con le sue ultime dichiarazioni Stanelski abbia voluto mettere un punto definitivo alla questione, annunciando che le riprese non avverranno più in parallelo.