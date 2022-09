John Wick 4, Rina Sawayama ringrazia Keanu Reeves: 'Si è preso cura di me sul set'

La famosa cantante e modella giapponese Rina Sawayama si sta preparando per fare il suo debutto nel mondo del cinema. Infatti, l'autrice di "Hold the Girl" prenderà parte al quarto attesissimo capitolo di John Wick.

Nella sua ultima intervista ai microfoni di Variety, la cantante ha voluto elogiare il protagonista del franchise, l'amato Keanu Reeves, che rivedremo in Constantine 2, raccontando alcuni aneddoti provenienti dal set:

"Keanu è stato fantastico, ed è esattamente come pensi che sarebbe, così rilassato. Ma si è preso cura di me in molti modi diversi, soprattutto dietro le quinte, non dicendomi che stava facendo qualcosa per me, ma assicurandosi che fosse fatto. E' anche uno dei produttori esecutivi e ha avuto il compito di scegliermi durante il casting, quindi è stato davvero pazzesco".

In John Wick 4, che sarà il film più lungo del franchise, oltre a Reeves e Sawayama vedremo Laurence Fishburne, Lance Reddick, Donnie Yen, Shamier Anderson, Bill Skarsgård, Hiroyuki Sanada, Scott Adkins e Clancy Brown. Anche Ian McShane tornerà nei panni di Winston, il manager del Continental Hotel.

Sequel diretto di John Wick - Parabellum del 2019, l'atteso quarto capitolo diretto da Chad Stahelski arriverà nelle sale italiane il prossimo 23 marzo 2023, dopo essere stato rinviato precedentemente a causa della pandemia.

In attesa di nuovi aggiornamenti, vi lasciamo con il primo trailer di John Wick 4.