John Wick 4, il regista Stahelski afferma: ''F*****o la prudenza, faremo cose epiche''

Se di epico abbiamo già avuto il trailer ufficiale di John Wick 4, rilasciato poche settimane fa dalla Lionsgate Pictures, di epicità è tornato a parlare anche Chad Stahelski. Il regista ha infatti svelato che, tra scene d'azione e combattimenti corpo a corpo, sarà bene alzare di molto le nostre aspettative.

Diretto e co-prodotto da Chad Stahelski la pellicola, con protagonista Keanu Reeves, ha già una sua data d'uscita: 24 marzo 2023.

Fino ad allora l'attesa, che si fa sempre più eccitante giorno dopo giorno, viene riempita dalle numerose dichiarazioni ed interviste rilasciate dai protagonisti. Ultimo in ordine di tempo a raccontare qualcosa in più sul quarto capitolo della saga è stato proprio il regista che, con un entusiasmo fanciullesco, ha promesso grandi cose ai fan.



Rivelando che il film sarà un ''incrocio tra varie pellicole cult. Un mix de Il buono, il brutto e il cattivo, Zatoichi e un pizzico di qualche mito greco'' Stahelski ha già settato l'asticella del suo lavoro abbastanza in alto. Non si è fermato qui, ha poi aggiunto: ''Fanculo tutto, faremo qualcosa di nuovo. Il film sarà qualcosa di diverso, qualcosa di epico!''.

Non ci resta che attendere pazientemente l'ora X, per poter finalmente riabbracciare (prestando molta attenzione) il nostro amato ed iconico ex assassino John Wick. Qualche tempo fa abbiamo provato a mettere ordine tra le varie notizie relative al film e qui potete recuperare il nostro resoconto su John Wick 4!