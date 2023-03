John Wick 4, il regista rompe il silenzio su QUELLA scena

John Wick 4 è al cinema dal 23 marzo 2023, e, per quanto ci abbia abituato a grandi colpi di scena fin dal primo capitolo, stavolta il film diretto da Chad Stahelski e con Keanu Reeves come attore protagonista riesce a regalarci un'emozione unica all'interno del franchise.

Dopo l'uccisione di Charon da parte del Marchese de Gramont di , a sistemare portare giustizia è John Wick, il quale, però, riporta ferite così gravi da non riuscire a sopravvivere; e a testimoniare l'accaduto vi è l'immagine finale, uno sguardo alla lapide di Baba Yaga.

Al riguardo, così ha dichiarato Stahleski in un'intervista a ComicBook: "Non abbiamo iniziato a progettare la storia dicendo: 'Dobbiamo uccidere qualcuno'. Penso che Il Trono di Spade l'abbia fatto, tutti pensavano che stessero facendo fuori persone soltanto per risultare sconvolgenti, portando tutte le sottotrame alla loro conclusione. Se decidi di non fare una cosa del genere, sembra quasi che tu stia stuzzicando gli spettatori nel modo sbagliato, e condividerai il mio pensiero quando mi dico: "Okay ,le cose stanno così? Stiamo per farlo e iniziare un interminabile ciclo continuo?' Dev'esserci la fine della sequenza temporale, da un certo punto in poi. Ed ecco spiegato il bisogno di un cerchio che si chiude".

Ha poi continuato: "Amo Lance, amo Keanu, amo tutte le persone, perfino il cucciolo. Devi disconnetterti dal cast, dalla trama, dal personaggio che ami e dire: 'Qual è la scelta migliore per garantire al film la miglior qualità possibile?' Facciamo esperimenti stravaganti, come se un giorno mi decidessi a tagliare quella scena per poi dire: 'Cosa succederebbe se Charon non morisse? Cosa succederebbe se lo facessimo, o ritardassimo l'evento?"

Eppure, il risultato è assolutamente positivo: "Cerco di far sperimentare nuove emozioni allo spettatore, il mio lavoro stesso da narratore implicha far male, alle volte, rialzare soltanto per far cadere con più violenza – proprio come faccio con John Wick. È difficile realizzare un film con un tema importante, senza mostrare mai le conseguenze... ed è proprio così che arriviamo a prendere decisioni. Non pensi, ad esempio, che nel primo film moltissimi dirigenti hanno cercato di farci eliminare la scena del cucciolo? Del tipo, stai scherzando? Tutti quelli che erano coinvolti nel progetto hanno cercato di farci cambiare idea". Per fortuna non si sono fatti intimidire, mantenendo tutta la qualità a cui il franchise ci ha abituato fin dal suo esordio: non sorprende il 93% di recensioni positive per John Wick 4 su Rotten Tomatoes.

Alla luce di considerazioni simili, una domanda sorge spontanea: John Wick 4 conclude la saga?