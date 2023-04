John Wick 4: il regista rivela di quale personaggio vorrebbe uno spin-off

Il regista di John Wick 4, Chad Stahelski, ha rivelato quale personaggio del franchise vorrebbe avesse uno spin-off tutto suo. Con un franchise divenuto oramai un vero e proprio successo mondiale non c'è da stupirsi della volontà di espanderne l'universo.

Durante un'intervista da Looper, al regista è stato chiesto quale personaggio vorrebbe che avesse uno spin-off tutto suo nel corso del tempo. Stahelski ha rivelato così che gli piacerebbe vedere qualcosa in più su Akira (Rina Sawayama).

"Attualmente siamo arrivati al quarto capitolo e se dovessi scommettere i miei soldi, mi piacerebbe vedere cosa succede tra Akira e Caine, sono un grande fan di Rina Sawayama, quindi è le sue vicende che vorrei seguire".

Inizialmente erano previsiti dei piani per John Wick 5, tuttavia sono stati modificati in quanto il regista ha iniziato a pensare ad un "respiro creativo". Inoltre, vista la fine riservata al personaggio di Keanu Reeves nell'ultimo capitolo, pare improbabile un sequel al momento.

Tuttavia il franchise è in continua espansione anche senza colui che lo ha iniziato, su Peackock verso la fine del 2023 è in arrivo lo spin-off The Continental.

Inoltre è stata rivelata la data di uscita di Ballerina, con Ana de Armas.

Nonostante tutto quindi sembra che lo spirito dell'uomo nero vivrà ancora a lungo con numerosi progetti, nell'attesa però potete leggere la nostra recensione di John Wick 4.