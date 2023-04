John Wick 4, il regista esulta: 'Bello che la gente torni, non è solo per soldi'

La parola sequel non è sempre sinonimo di prodotto stanco e realizzato unicamente per sfruttare l'onda del successo di qualcosa di valido: John Wick è la dimostrazione che, quando la direzione da intraprendere è chiara, nessun fan penserà mai, per la gioia degli addetti ai lavori, a lamentarsi dell'uscita di un terzo o quarto capitolo.

A parlarne è stato il regista Chad Stahelski, che dopo aver spiegato le ragioni dietro la realizzazione di John Wick 4 ha voluto ringraziare i fan accorsi in massa in sala e ribadire che il ritorno del sicario interpretato da Keanu Reeves non sia stato unicamente questione di mero guadagno.

"Per me è davvero lusinghiero il fatto che [i fan] tornino e dicano 'ne vogliamo ancora', e non è per una questione di soldi. È legittimo che gli spettatori ne vogliano ancora. Penso che a tutti noi serva un po' di tempo per poter dire: 'Ok, vediamo cosa viene dopo'. Se io e Keanu, da qui a qualche mese, dovessimo ritrovarci seduti a un bar in Giappone davanti a un whisky a dirci: 'Basta, non ne faremo mai un altro', ma poi all'improvviso saltasse fuori un 'Beh, io avrei un'idea', allora saremmo aperti a farlo" sono state le parole del regista.

Cosa ne dite? Sareste favorevoli ad un nuovo ritorno di Baba Yaga o pensate che la saga sia ormai arrivata alla sua giusta conclusione? Fatecelo sapere nei commenti! Shamier Anderson, intanto, ha già parlato di un possibile spin-off di John Wick su Tracker.